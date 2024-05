Giovani studenti del ‘Sacro Cuore’ in visita al Senato

Gli studenti delle classi 5 A e5 B della Scuola Primaria ‘Sacro Cuore’ hanno recentemente avuto l’opportunità unica di visitare il Senato della Repubblica a Roma. Accompagnati dalle loro insegnanti M.Nicoletta Bigi, Antonella Sanna, Anna Gandini, Angela Biddau e Alice Ruiu , i giovani hanno avuto la possibilità di immergersi nel cuore della politica italiana e di esplorare il funzionamento delle istituzioni democratiche del paese.

L’emozione era palpabile mentre i ragazzi si avvicinavano all’imponente edificio del Senato, carichi di curiosità ed entusiasmo per ciò che li attendeva all’interno. Accolti a Palazzo Madama , sono stati condotti attraverso le sale storiche e gli spazi istituzionali, apprendendo la storia e il ruolo fondamentale del Senato nel sistema legislativo italiano. Oltre alla dimensione politica, la visita al Senato ha anche offerto agli studenti la possibilità di arricchire la loro comprensione della storia e della cultura italiana. Attraverso le opere d’arte e gli arredi storici presenti nell’edificio, hanno potuto cogliere l’eredità culturale e artistica che permea le istituzioni del paese.

La visita al Senato rappresenta solo una delle molte esperienze educative offerte dalla Scuola Primaria per arricchire il percorso formativo degli studenti. Attraverso iniziative come questa, la scuola si impegna a fornire ai suoi studenti non solo conoscenze accademiche, ma anche un apprezzamento più profondo per la società e il mondo che li circonda. In un momento in cui la partecipazione civica e l’educazione civica sono più importanti che mai, esperienze come questa svolgono un ruolo cruciale nel plasmare cittadini informati e responsabili per il futuro del nostro paese.