Fertilia, in arrivo 150 mila euro dal Governo per i 90 anni della fondazione

«Le risorse stanziate dal Governo Meloni per celebrare i novant’anni dalla fondazione di Fertilia sono un risultato importante e un segnale concreto di attenzione verso una storia unica nel panorama nazionale». Lo dichiarano Pino Cardi, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, e Alessandro Cocco, capogruppo consiliare.

Il finanziamento complessivo ammonta a 150 mila euro, di cui 100 mila euro stanziati dalla Presidenza del Consiglio attraverso il ministro Andrea Abodi e 50 mila euro individuati grazie a un ordine del giorno presentato dal Senatore Antonella Zedda, accolto dalla maggioranza parlamentare di centrodestra. «Il Governo e il ministro Abodi dimostrano grande attenzione verso Fertilia – affermano Cardi e Cocco – e ringraziamo il senatore Zedda per aver contribuito a rafforzare questo intervento con ulteriori risorse destinate alle attività museali e alla conservazione della memoria».

Per Fratelli d’Italia il novantesimo anniversario della fondazione rappresenta un’occasione importante per valorizzare la storia della borgata e il suo ruolo simbolico nella vicenda degli esuli istriani, fiumani e dalmati, parte integrante della memoria nazionale. Un ringraziamento va anche alle realtà associative che ogni giorno animano la vita della borgata e custodiscono questa memoria, in particolare al Comitato di Quartiere di Fertilia, al Centro Commerciale Naturale, all’Associazione Egea, al Comitato Festeggiamenti San Marco, all’EGIS e all’ANVGD.

«Le celebrazioni per i novant’anni – concludono Cardi e Cocco – saranno un momento importante per tutta la comunità algherese e per la Sardegna, perché la storia di Fertilia non appartiene solo a chi la vive ogni giorno, ma all’intera Nazione».