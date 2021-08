Ferragosto da tutto esaurito in Sardegna

Ottimi dati per la Sardegna nel weekend di Ferragosto: il tasso medio di occupazione arriva al 96,8% sui principali portali di agenzie online. Il dato emerge dall’indagine del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo-Confesercenti sulla saturazione dell’Offerta Ricettiva Nazionale Disponibile Online per i giorni centrali di agosto.

La Sardegna, assieme al Trentino Alto Adige, la Valle d’Aosta, le Marche, l’Abruzzo, la Puglia, la Sicilia, è la regione con i tassi di saturazione più elevati. In particolare, le prenotazioni raggiungono picchi di oltre il 95% per le località balneari.