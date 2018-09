Family, il caso-Alghero a Bruxelles

Continuano con successo e soddisfazione le attività rivolte alle famiglie, con azioni politiche trasversali: il caso-Alghero al centro dei lavori del Comitato economico sociale europeo alle politiche familiari di Bruxelles. Alla presenza di Mauro Ledda, rappresentante dell’ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero e coordinatore nazionale del network italiano dei Comuni amici della Famiglia, i referenti di diverse nazioni europee, tra le quali il Portogallo, la Germania, Francia, Spagna, l’Ungheria e la Polonia, in questi giorni hanno potuto studiare e approfondire il progetto pilota sulla famiglia di cui Alghero è capofila.

Azioni mirate e concrete quelle avviate dal primo Comune col marchio “Family” in Italia fuori dal Trentino: dai pannolini gratis agli sconti sulle imposte locali, dalle tariffe museali, al parco, nelle grotte, nei servizi family, fino alle politiche di conciliazione nei luoghi di lavoro e nella flessibilità degli orari, dal fasciatoio nelle strutture ricettive ai menu per bambini nei ristoranti, dall’ufficio dedicato alle famiglie in Comune agli sconti nelle mense e negli scuolabus per chi ha più figli, fino alla programmazione culturale rivolta alle famiglie. La presenza a Bruxelles è stata anche l’occasione per intessere nuovi e proficui contatti con gli uffici di rappresentanza della Regione Sardegna e del Trentino Alto Adige, con l’idea di affinare alcuni interessanti progetti europei sulla spesa al consumo rivolti alle famiglie.

“C’è ancora tanto da fare, insieme, ma la strada è quella giusta perché le politiche familiari concrete, non ideologiche e capaci di generare futuro partono dal basso, dalle città unite in una rete di azioni positive e contagiose” ha ripetuto il sindaco di Alghero Mario Bruno, che ringrazia ancora la struttura comunale e i competenti uffici per l’enorme lavoro realizzato e i risultati raggiunti. Riviera del Corallo che si prepara ad ospitare il prossimo 5 ottobre la prima convention nazionale del network “Family” in Italia (sala convegni Lo Quarter), alla presenza di una folta delegazione di città europee. Iniziative inserite all’interno dell’Alguer Family Festival – una Città per la Famiglia, la seconda edizione del grande contenitore di eventi culturali, musicali e di spettacolo rivolto a tutte le famiglie: Otto giorni ricchissimi, dal 30 settembre al 7 ottobre, animeranno le piazze e i luoghi di Alghero col coinvolgimento concreto e diretto degli algheresi. In allegato alcuni scatti delle sessioni di lavoro presso la competente Commissione a Bruxelles.