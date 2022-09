Esercitazione militare ad Alghero, la soddisfazione dell’assessore Sanna

“Avere la nostra Isola come sede della collaborazione operativa tra le due forze armate per l’addestramento e la specializzazione, migliorando l’interoperabilità nell’impiego di velivoli di ultima generazione, è un punto d’orgoglio per la nostra terra e suggella la proficua collaborazione tra Istituzioni, al servizio della Sardegna”. Lo ha detto l’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, in occasione dell’attività addestrativa congiunta tra Aeronautica militare e Marina militare che si è svolta nella base aeroportuale di Alghero.

“Tra i frutti di questa collaborazione, c’è l’accordo per creare l’International flight school nell’aeroporto di Decimomannu – ha aggiunto l’assessore Sanna – Consentirà di avere in Sardegna un polo d’eccellenza destinato all’addestramento al volo avanzato e alla formazione dei piloti di molti Paesi. Un progetto, nel quale la Regione Sardegna ha creduto fortemente, che avrà certamente ricadute positive sul territorio, anche in termini occupazionali”.