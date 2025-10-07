Doppia raccolta sangue dell’Avis di Alghero nel weekend
Appuntamenti organizzati in collaborazione con il Progetto Vivi Pietraia A.P.S. e il Roma Club Alghero
L’Avis di Alghero organizza un doppio appuntamento con la raccolta sangue, in collaborazione con diverse realtà associative del territorio e il Centro Trasfusionale cittadino.
Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 ottobre, dalle 8 alle 12, al Parco Emanuela Loi, di fronte all’Ospedale Civile. L’iniziativa, realizzata insieme al Progetto Vivi Pietraia A.P.S., vedrà la presenza dell’autoemoteca e dell’equipe medica dell’Avis Provinciale, pronta ad accogliere tutti coloro che desiderano compiere un gesto di grande valore civile.
Il secondo appuntamento si terrà sabato 11 ottobre, sempre dalle 8 alle 12, presso la sede del Polisoccorso di Alghero, in via Liguria. L’evento è organizzato con la collaborazione di Polisoccorso Alghero e Roma Club Alghero, insieme al Centro Trasfusionale.
L’Avis rinnova l’appello alla cittadinanza affinché partecipi numerosa, ricordando che il perdurare dell’emergenza sanitaria e la conseguente diminuzione delle donazioni rendono ancora più urgente l’impegno collettivo. Chi non potrà partecipare alle raccolte potrà comunque donare presso il Centro Trasfusionale di Alghero.