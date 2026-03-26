Deledda tra musica e parole: mercoledì 1 aprile la prima nazionale a Lo Quarter

Un concerto letterario per approfondire la figura di Grazia Deledda nel centenario del suo Premio Nobel e a novant’anni dalla sua scomparsa: è questo l’obiettivo che l’Associazione Salpare si è proposta con l’organizzazione dell’evento “Grazia Deledda – Donne da Nobel”. Lo spettacolo, che si avvale dei testi e della voce narrante di Neria De Giovanni, sarà arricchito dalle musiche al flauto traverso della maestra Elisa Ceravola.

La prima nazionale si terrà mercoledì 1 aprile alle ore 17:30 presso la Sala Convegni de Lo Quarter ad Alghero. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Durante la serata, Neria De Giovanni interpreterà cinque monologhi originali dando voce ad altrettante protagoniste dell’universo deleddiano: da Annesa de L’edera a Marianna Sirca, passando per Olì di Cenere, Maria Maddalena de La madre e infine Cosima, protagonista dell’omonima autobiografia postuma della scrittrice.

Ogni lettura sarà accompagnata da proiezioni video che illustreranno i luoghi in cui sono ambientati i romanzi, mentre il flauto di Elisa Ceravola dialogherà con la narrazione attraverso brani tratti dalla tradizione sarda e dal repertorio internazionale. Dopo il debutto algherese, il concerto letterario inizierà un tour che toccherà diverse località della Sardegna e della penisola, con un calendario di date che verrà reso noto a breve.