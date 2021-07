Covid, situazione in peggioramento. “Conoci dia i dati”

“Come si può vedere dai dati ufficiali i contagi in Sardegna sono purtroppo in evidente aumento. Oggi in provincia di Sassari sono stati accertati nuovi 99 casi.

Anche in Alghero si può dire che sulla base di notizie informali la situazione appare in peggioramento. Ci sono, infatti, molte classi tra elementari, medie e scuole superiori in quarantena e tra i casi accertati più di uno è riconducibile alla cosiddetta variante inglese. In tutto questo continua purtroppo il prolungato silenzio del nostro primo cittadino, massima autorità sanitaria in città”. E’ quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali di centrosinistra.

“Siamo oramai piuttosto stanchi di dovergli continuamente ricordare di adempiere ai suoi doveri. Da giorni non comunica più nulla sulla situazione dei contagi in città, sempre più chiuso nel suo mutismo, continua a preferire il silenzio a una comunicazione chiara e trasparente, che permetta a tutti di essere consci della situazione, in modo da essere, se necessario, maggiormente responsabili” proseguono gli esponenti di Per Alghero, Futuro Comune, Pd e Sinistra in Comune.

“Comunichi ai cittadini algheresi perlomeno qual è la situazione in città sulla base dei dati che gli vengono forniti dalla ATS e magari interagisca anche con i dirigenti scolastici per potersi fare un quadro più chiaro di quanto sta verificandosi in città.

Infine, per l’ennesima volta lo richiamiamo inoltre al suo dovere di attivarsi perché finalmente, come avviene grazie all’azione dei Sindaci in numerose altre città, anche nella nostra città si effettuino controlli sul rispetto della normativa antiCovid” concludono dal centrosinistra.