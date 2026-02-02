Continuità aerea, primi verdetti per la Sardegna: Aeroitalia prenota Alghero e Cagliari

Il puzzle dei collegamenti aerei tra la Sardegna e la Penisola inizia a comporsi, seppur con diversi tasselli ancora mancanti. Gli ultimi documenti ufficiali della Regione confermano il ruolo di primo piano di Aeroitalia, che si avvia a gestire le tratte tra Cagliari e Milano (Linate) e tra Alghero e Roma (Fiumicino). La compagnia è stata l’unica partecipante per questi lotti, semplificando l’iter di una gara che ora attende solo il via libera definitivo.

L’assegnazione attuale è, per il momento, una “proposta di aggiudicazione”. Perché diventi realtà, è necessario che nessun altro operatore europeo si faccia avanti per operare sulle stesse rotte senza oneri per le casse pubbliche. Se entro i termini previsti dai regolamenti UE non arriveranno manifestazioni d’interesse per voli “a costo zero” per la Regione, le convenzioni con Aeroitalia diventeranno operative dal 29 marzo 2026.

Diverso il discorso per le rotte da Olbia (verso Roma e Milano) e il collegamento Cagliari-Roma. In questo scenario, Aeroitalia ha già giocato d’anticipo dichiarando di voler volare senza ricevere sussidi regionali. Una mossa che ora attende una risposta da parte della cordata formata da Ita e Volotea: i due vettori hanno meno di un mese per decidere se rilanciare e sfidare il competitor alle medesime condizioni di libero mercato.

Il vero punto interrogativo resta però il collegamento tra lo scalo del Riviera del Corallo e Milano. Per questa rotta, infatti, non è pervenuta alcuna offerta, lasciando il nord-ovest dell’isola in una situazione di incertezza. Nonostante le rassicurazioni dell’Assessorato ai Trasporti su una nuova procedura di gara rapida per evitare l’isolamento dello scalo catalano, il bando necessario a garantire la copertura oltre la scadenza del regime attuale non è ancora stato pubblicato.