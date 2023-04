Concorso regionale Aibes: Francesco Cuccuru è il migliore tra i Bartender

Si è tenuto di recente a Olbia, all’hotel Felix, il regionale Aibes Sardegna 2023. Davanti al presidente nazionale Angelo Donnaloia ed il consigliere Rocco Bucco e ad una giuria selezionata, oltre 30 concorrenti da tutta la Sardegna si sono sfidati per decretare il vincitore che dovrà rappresentare l’isola al prossimo Nazionale che si terrà a Roma.

Nella bellissima location dell’hotel si sono messi in luce per la categoria Bartender, al primo posto Francesco Cuccuru, originario di Banari, che rappresenterà per l’appunto la Sardegna al prossimo Nazionale. Inoltre ci sarà una gara a squadre che vedrà al fianco del campione regionale, Laura Schirru e Giuseppe Malafronte rispettivamente seconda e terzo. Per i bartender Junior si è distinto invece al primo anno in associazione il giovane di Orosei Simone Saporitu. Mentre per il Flair si è classificato al primo posto Giovanni Farina da Arzachena.

“Un ringraziamento anche alle ragazze di Alghero e Cagliari per l’ottima esibizione che porta avanti il lavoro di Aibes nelle scuole – si legge in una nota diffusa da Aibes – Il fiduciario Umberto Dacrema ed il consigliere Gavino Faedda ringraziano il gruppo lavoro con a capo Emilio Rocchino e lo staff del Felix hotel per il grosso supporto alla realizzazione di questo evento speciale per la sezione, che da più di 50 anni promuove il bere miscelato di qualità”.