“Canile Comunale, serve una Guida Politica Ferma. Il Sindaco Concluda l’Acquisto”

La questione del canile comunale torna prepotentemente all’attenzione dell’Amministrazione, richiamata all’azione dall’ex sindaco di Alghero, Mario Conoci, che chiede all’attuale primo cittadino una “decisione definitiva sul futuro” della struttura. L’ex sindaco non nasconde la sua preoccupazione per lo stallo che sembra aver bloccato il processo: “Da settimane, dopo dichiarazioni pubbliche che annunciavano la volontà di procedere all’acquisto, tutto sembra essersi fermato”. Un immobilismo che stride con l’eccezionale mobilitazione popolare: “Oltre 8.000 cittadini hanno firmato una petizione promossa dai volontari a sostegno dell’acquisizione. Una mobilitazione popolare senza precedenti che chiede con chiarezza un atto concreto”.

Conoci sottolinea come l’Amministrazione non possa trincerarsi dietro la mancanza di fondi, richiamando l’avanzo di bilancio. “L’Amministrazione dispone delle risorse necessarie: con un avanzo di 12 milioni di euro, destinare una piccola parte di questa somma – anche solo il 5 o 6% – all’acquisto del canile rappresenterebbe una scelta di responsabilità, di civiltà e di buon senso”.

L’appello è a evitare ulteriori tentennamenti: “Non servono ulteriori rinvii, studi o ipotesi di smembramento del compendio: la struttura è consolidata, funziona e svolge un servizio fondamentale. Ogni giorno di attesa espone al rischio di perdere un’opportunità unica”.

Il cuore dell’intervento di Conoci è un richiamo diretto alla leadership. “Mi rivolgo al sindaco con la franchezza di chi conosce la responsabilità di amministrare una comunità: il sindaco deve guidare questa decisione, non lasciarsi guidare dai diversi orientamenti interni alla maggioranza”.

L’ex primo cittadino evidenzia come l’acquisto sia una volontà diffusa, ma che manchi la spinta finale: “La maggior parte dei consiglieri, da quanto risulta, è favorevole all’acquisto: serve ora una guida politica ferma che traduca questa volontà diffusa in un atto concreto”.

Concludendo il suo intervento, Conoci ricorda la complessità del ruolo di sindaco, ma insiste sulla necessità di un segnale chiaro: “So anche che quando un sindaco decide e indica una direzione chiara, la maggioranza e la città lo segue. È tempo di farlo, per il bene degli animali, per la città di Alghero e per l’intero territorio”.