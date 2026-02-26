Cacciotto: «Porto Conte, la nostra visione diventa realtà: nuovi scenari di sviluppo con i fondi UE»

“L’indirizzo impresso da questa Amministrazione per lo sviluppo di azioni relative alla tutela e valorizzazione del Parco di Porto Conte ci offre nuovi scenari e opportunità. Oggi stiamo raccogliendo i frutti di una programmazione attenta, di azioni mirate a restituire al patrimonio pubblico aree pregiate sulle quali basare progettualità e acquisizione di risorse.” Così il Sindaco Raimondo Cacciotto sul nuovo pacchetto di finanziamenti ottenuti dal Parco di Porto Conte per l’ intervento sul “Ripristino morfo-funzionale delle serie di vegetazione e dei sistemi forestali costieri, anche in adattamento ai cambiamenti climatici”, per un importo di 4,2 milioni di euro. Finanziamenti che vanno a sommarsi a 2 milioni ottenuti lo scorso anno con la misura PR FESR SARDEGNA 2021-2027 – obiettivo specifico RSO 2.7” per interventi da realizzarsi a Capo Caccia e Punta Giglio.

Proprio quei terreni, 200 ettari in tutto, sono entrati a far parte del patrimonio pubblico a seguito dell’acquisto dalla Borgosesia Spa, con l’autorizzazione all’acquisto da parte del Consiglio comunale di Alghero nel maggio 2025, che ha messo il sigillo al procedimento di acquisizione del compendio immobiliare di straordinaria ed inestimabile importanza sul piano ambientale. Luogo di eccezionale valenza e inestimabile rilevanza, classificato ai massimi livelli di pregio dalle istituzioni europee; tra i siti compresi nel compendio, tra l’altro, figura anche la Torre della Pegna, situata nei pressi del promontorio di Capo Caccia, uno dei siti di interesse ambientale tra i più pregevoli. Requisiti fondamentali, questi, per spalancare la strada ai finanziamenti comunitari.

“Avevamo visto giusto, nell’ambito del disegno di una programmazione attenta e mirata a gettare le basi per un orizzonte chiaro e sicuro del patrimonio ambientale – commenta l’Assessore al Demanio e Patrimonio Enrico Daga – l’acquisto dei terreni di Punta Giglio e Capo Caccia, con le caratteristiche specifiche di interesse comunitario, è stato il presupposto cardine per reperire finanziamenti e programmare sviluppo e occupazione”. Nonostante i vincoli esistenti tutelassero già in modo assoluto le aree, l’importantissima porzione è entrata a far parte del patrimonio del Comune e del Parco, così da permettere di migliorare ulteriormente lo stato di conservazione e di valorizzarlo al meglio.