Bono, deteneva 8 testuggini protette in giardino senza certificati: denunciato un uomo

Otto esemplari di Testudo marginata (testuggine marginata) custodi all’esterno dell’abitazione in un’area recintata, ma sprovvisti della necessaria documentazione di legge. È quanto hanno accertato a Bono i Carabinieri della Stazione locale, insieme al Nucleo CITES dei Carabinieri di Cagliari e al personale CITES del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.

L’operazione è scattata a seguito dell’esecuzione di un decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro. All’esito dei controlli, un uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e privi dei certificati e delle licenze previsti dalla normativa vigente.

Nonostante l’assenza dei permessi prescritti, gli otto rettili sono stati trovati in buono stato di nutrizione. Gli esemplari sono stati posti sotto sequestro e, in accordo con l’Autorità Giudiziaria, verranno trasferiti presso il Centro di Allevamento e Recupero Fauna Selvatica (C.A.R.F.S.) di Bonassai per le necessarie cure e la custodia.