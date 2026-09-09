Caso Sanna-Daga, la capogruppo PD Esposito: «Si rendano pubblici chat e lettera»

Risponde direttamente alle sollecitazioni dell’opposizione Gabriella Esposito, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale di Alghero, intervenendo sulla vicenda che coinvolge gli assessori Sanna e Daga. Esposito dichiara di non aver mai visionato la conversazione al centro delle polemiche: «Io quella chat non l’ho mai vista. Non ne faccio parte e nessuno me l’ha mai mostrata. Per questo trovo singolare che mi si chieda di giudicare o commentare contenuti che non conosco direttamente».

Da qui la richiesta di pubblicare gli atti integrali della vicenda: «Se esiste una chat e se al suo interno sono state scritte le frasi e le espressioni alle quali si fa riferimento, allora la si renda pubblica, integralmente e senza interpretazioni o ricostruzioni di parte. Sarà così possibile per tutti conoscere esattamente cosa è stato scritto e farsi un’idea sulla base dei fatti».

Un invito alla trasparenza che la capogruppo estende anche alla missiva inviata ai vertici del Comune: «Allo stesso modo, chiedo all’assessora Sanna di rendere pubblica la lettera che ha inviato al Sindaco e alla Segreteria, della cui esistenza, peraltro, ho appreso esclusivamente dalla stampa. Anche in questo caso credo sia giusto che tutti possano conoscere direttamente i contenuti della lettera e non affidarsi a ricostruzioni o interpretazioni». Secondo l’esponente dem, solo con tutti gli elementi a disposizione – chat, lettera e fatti nella loro interezza – «sarà possibile valutare con serenità e obiettività quanto accaduto».

Esposito riferisce inoltre di un colloquio diretto avuto con il primo cittadino: «Ieri ho chiamato personalmente il Sindaco Cacciotto e gli ho posto una domanda molto chiara e diretta. Gli ho chiesto espressamente se, nella vicenda in questione, fossero state pronunciate parole sessiste. La sua risposta, altrettanto precisa, è stata no. Questo è ciò che so e questo è ciò che posso affermare con responsabilità».

In conclusione, la capogruppo del PD rifiuta di prendere parte al dibattito sulle ricostruzioni ufficiose: «Non intendo alimentare una polemica politica costruita su ricostruzioni indirette, né tantomeno esprimere giudizi su fatti che non ho potuto verificare personalmente. Se ci sono elementi concreti, vengano messi a disposizione di tutti. La richiesta di chiarezza vale per tutti, maggioranza e opposizione. Ma la chiarezza si fa con i fatti, non con le allusioni. Come capogruppo del PD continuerò a chiedere rispetto nei rapporti istituzionali e politici e, allo stesso tempo, piena trasparenza su quanto realmente accaduto».