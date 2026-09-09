Alghero omaggia Pau Casals: venerdì in Cattedrale il concerto per il 150° anniversario

Venerdì 11 settembre, alle ore 20:30, la Cattedrale di Santa Maria ospiterà “Homenatge a Pau Casals”, un appuntamento musicale dedicato al grande violoncellista e compositore catalano in occasione del 150° anniversario della sua nascita.

L’evento è promosso dalla Delegazione in Italia della Generalitat de Catalunya per la Diada Nazionale de Catalunya, all’interno della rassegna Estudi Polifònic con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu. La serata vedrà le esibizioni del Coro Polifonico Algherese, diretto dallo stesso Spanu, e del Joves Ensemble, guidato dalla maestra Maria Gabriella Mura. Per lo storico coro cittadino l’appuntamento ha un significato speciale: riprendere le composizioni di Casals già eseguite negli anni ’90 permette di celebrare la figura del maestro catalano e, al tempo stesso, i 50 anni di attività dell’associazione.

Il programma non si limiterà ai soli brani corali, per i quali è previsto l’accompagnamento all’organo di Fabio Frigato, ma permetterà di esplorare l’intero repertorio dell’artista grazie alla partecipazione di Alessia Sassu al violoncello, Agnese Calaresu al pianoforte e del baritono Antonello Arca. Un viaggio tra le diverse sfumature di un grande protagonista del Novecento, uomo di musica e di pace profondamente legato alla propria terra.

La rassegna Estudi Polifònic è realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma Salude & Trigu, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Alghero.