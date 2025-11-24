Attentato incendiario al Comando: svolta nelle indagini sui mezzi distrutti a Quartucciu

La macchina investigativa ha subito una netta accelerazione a Quartucciu, dove le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti intensificati per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili del grave atto vandalico che sabato notte ha distrutto tre vetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale.

Fonti investigative riferiscono di una pista specifica che i Carabinieri della Compagnia di Quartu, starebbero battendo con convinzione. Il lavoro è supportato sia dagli indizi meticolosamente raccolti sulla scena immediatamente dopo l’incursione incendiaria, sia dalle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area circostante la caserma.

Diversi soggetti sono stati convocati e ascoltati nel corso delle ultime ore. In particolare, alcuni giovani residenti che erano stati notati in strada a Quartucciu subito dopo l’attentato sono stati accompagnati presso i locali dell’Arma per fornire chiarimenti sulla loro posizione e su eventuali elementi utili alle indagini.

Le autorità mantengono un riserbo assoluto sull’andamento delle operazioni, ritenuto essenziale per il buon esito delle stesse. L’episodio ha suscitato una ferma e unanime condanna da parte dell’intera comunità politica. Il gesto è stato bollato come un attacco allo Stato dal sindaco Pietro Pisu, cui si sono uniti assessori, l’opposizione consiliare e la rappresentanza istituzionale della Regione, sottolineando la gravità dell’accaduto.