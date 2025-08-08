Attentato al Maden, il SILB Confcommercio condanna il gesto: “Un attacco a tutto il settore”

Il SILB Confcommercio Sardegna esprime profonda indignazione e condanna ferma per l’attentato subito dal Maden, noto locale di intrattenimento di Alghero. L’associazione si stringe in solidarietà con i gestori, definendo l’accaduto “un vile e inaccettabile gesto di violenza”.

Il presidente del SILB, Piero Muresu, ha dichiarato: “Siamo rimasti sgomenti di fronte a quanto accaduto. Un atto come questo non è solo un attacco a una singola impresa, ma rappresenta una minaccia per l’intero settore dell’intrattenimento e per l’immagine di un territorio, come quello di Alghero, che vive di turismo e accoglienza”.

L’associazione sottolinea l’importanza di difendere le imprese di spettacolo, fondamentali per l’economia locale e l’occupazione. L’attentato al Maden è visto come un attacco diretto a questi valori.

“Chiediamo alle Forze dell’Ordine e a tutte le Istituzioni competenti di fare luce su questo episodio con la massima celerità,” ha aggiunto Muresu, “e di garantire un’azione forte e decisa a tutela di tutte le imprese del nostro settore”. Il SILB ribadisce il suo impegno a favore della legalità, della sicurezza e della libera iniziativa imprenditoriale.