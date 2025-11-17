Assalto in pieno giorno a Olbia: tenta di aggredire i Carabinieri con una spranga

Momenti di forte tensione nel centro di Olbia dove, nella tarda mattinata di ieri, domenica 16 novembre, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Reparto Territoriale con l’accusa di resistenza, violenza e atti pericolosi. L’intervento è scattato intorno alle ore 12:00 a seguito di una segnalazione che descriveva un individuo in evidente stato di alterazione psicofisica che stava seminando il panico.

La situazione è degenerata in via Vittorio Veneto, quando l’uomo si è introdotto con forza all’interno di un’autovettura ferma a un incrocio. L’anziana conducente, colta di sorpresa e terrorizzata, è riuscita fortunatamente ad allontanarsi e a lanciare l’allarme al 112 NUE.

Dopo il primo episodio, l’uomo si è diretto verso la stazione ferroviaria cittadina, continuando a creare disturbo e introducendosi senza permesso in un’area di cantiere. L’arrivo dei Carabinieri ha innescato la reazione più violenta. Al tentativo di identificazione, l’uomo ha opposto resistenza, afferrando una spranga di ferro con la quale ha tentato di colpire i militari. Grazie al tempestivo e coordinato intervento, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e metterlo in sicurezza prima che potesse ferire qualcuno. Su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, l’uomo è stato tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Sassari – Bancali, dove attenderà l’udienza con rito direttissimo.