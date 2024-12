Asl Sassari: ok della Conferenza dei sindaci al Bilancio d’esercizio 2022 e al Bilancio di Previsione 2025 – 2027

La Conferenza dei sindaci del Nord ovest della Sardegna all’unanimità esprime parere favorevole sul Bilancio d’esercizio 2022 e sul Bilancio di Previsione 2025 – 2027.

Nella giornata di lunedì, nella sala Angioy della sede dalla provincia a Sassari, si è riunita la Conferenza territoriale sanitaria e socio sanitaria della Asl n. 1, presieduta dal sindaco di Thiesi Gianfranco Soletta, per l’esame del II Progetto del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2022 e del Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2025 – 2027.

“In seguito alla prima approvazione di giugno, la ridiscussione del Bilancio d’esercizio si è resa necessaria – ha spiegato ad inizio dei lavori la direttrice del Servizio Gestione risorse economico – finanziarie e del patrimonio della Asl di Sassari, Milena Marciacano – rispetto ad un adeguamento delle assegnazioni di risorse regionali sopraggiunte di recente che hanno portato ad uno scostamento del risultato d’esercizio, legato esclusivamente ad un adeguamento e incremento del finanziamento regionale”.

La platea, composta da una buona rappresentanza degli amministratori dei comuni del nord Ovest della Sardegna, alla presenza del Direttore sanitario, Vito La Spina, e dal Direttore amministrativo, Mario Altana, e di numerosi direttori delle strutture complesse della Asl di Sassari, ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2022 della Asl di Sassari.

Il Direttore della Sc Programmazione aziendale e controllo di gestione, Giovanni Sanna, ha invece illustrato il Bilancio di previsione 2025 – 2027. “È questo un bilancio di previsione nel quale l’Azienda intende assegnare una quota importate degli investimenti alla voce del personale e agli investimenti strumentali che si sono resi indispensabili per migliorare il parco tecnologico dell’Azienda, per il quale l’Asl 1, da gennaio a settembre 2024, ha già investito oltre 3.500.000 euro. Nel biennio 2023-2024 sono inoltre stati conclusi e consegnati dall’Ufficio Tecnico lavori per 14.276.000 euro, con una previsione per i prossimi anni di investimento per 136 milioni di euro spalmati sul territorio del Nord ovest della Sardegna”.

Dopo una breve discussione i sindaci, all’unanimità, hanno approvato il Bilancio di previsione, sostenendo anche la proposta pervenuta dal sindaco di Ittiri, Antonio Sau, di istituire un tavolo tecnico per verificare se alcuni progetti finanziati, come l’Ospedale e la Casa di Comunità di Ittiri e Thiesi, debbano esser rimodulati, e la proposta del sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas, di discutere, in un’ottica ampia, quelle che sono le maggiori criticità del territorio, così da ipotizzare un migliore investimento e la priorità di interventi da proporre anche in sede regionale per l’utilizzo dei fondi destinati all’Azienda.

Soddisfazione e apprezzamento è stata espressa dal presidente della Conferenza, Gianfranco Soletta: “In seguito all’avanzo di bilancio è necessario comprendere le reali esigenze del territorio, fare una rivalutazione dei progetti già finanziati che necessitano di ulteriori risorse oltre a fare un discorso politico come Nord ovest Sardegna per lasciare sul territorio le risorse provenienti dal bilancio”.