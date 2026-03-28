Alghero-Venezia, si vola con Wizz Air: dal primo luglio decolla la nuova rotta estiva

La Riviera del Corallo si avvicina alla Laguna. Wizz Air, il secondo vettore per quota di mercato in Italia, ha annunciato ufficialmente l’attivazione di un nuovo collegamento stagionale tra l’aeroporto di Alghero e lo scalo di Venezia Marco Polo. L’annuncio arriva in anticipo rispetto ai piani iniziali della compagnia grazie al potenziamento della base veneziana, che vedrà l’ingresso in flotta di un nuovo Airbus A321neo già dal prossimo luglio. Una mossa strategica che permette al vettore low-cost di rispondere alla forte domanda turistica prevista per la stagione calda.

Il nuovo collegamento prenderà il via il 1° luglio 2026 e accompagnerà i viaggiatori per tutta l’estate. La programmazione prevede tre frequenze settimanali fissate nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì. Questa distribuzione dei voli è stata pensata per intercettare sia il traffico dei weekend lunghi, sia le esigenze di chi pianifica soggiorni più estesi, facilitando gli scambi tra il Nord-Est e il Nord-Ovest della Sardegna.

La sfida di Wizz Air sul mercato domestico punta tutto sulla competitività dei prezzi. Per la nuova rotta Alghero-Venezia, la compagnia ha lanciato tariffe di partenza estremamente aggressive, con biglietti già in vendita a partire da 29,99 euro. I titoli di viaggio sono già disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale del vettore e tramite l’app WIZZ.

«Venezia resta per noi una base strategica e siamo orgogliosi di continuare a investire nella sua connettività — ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air —. L’ulteriore sviluppo dell’offerta domestica riflette una chiara tendenza della domanda verso collegamenti diretti e convenienti all’interno dell’Italia».

L’apertura di questa rotta rappresenta un’importante opportunità per il territorio algherese, non solo per il turismo in entrata dal Veneto ma anche per i residenti che, con poco più di un’ora di volo, potranno raggiungere una delle città più iconiche del mondo e il suo hub internazionale.