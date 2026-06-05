Alghero si trasforma nella capitale del vino sardo: torna l’Alguer Wine Week

La Riviera del Corallo si conferma il palcoscenico privilegiato delle eccellenze enologiche della Sardegna con la terza edizione dell’Alguer Wine Week. La manifestazione, lanciata ufficialmente anche quest’anno nella prestigiosa vetrina internazionale del Vinitaly di Verona, rappresenta oggi uno degli appuntamenti più significativi dell’offerta turistica ed enogastronomica del nord ovest dell’Isola ed uno strumento strategico di marketing territoriale di medio-lungo periodo.

L’evento nasce da una forte sinergia istituzionale ed è organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari e dall’Azienda Speciale Promocamera, in stretta collaborazione con un partenariato ampio e qualificato che unisce il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, il Consorzio Vini Alghero DOC e il Distretto Rurale Alghero – Olmedo. L’iniziativa esprime la sua forza nella capacità di fare rete, vedendo la partecipazione attiva delle locali Associazioni di Categoria (del comparto agricolo, commerciale e turistico), dei Centri Commerciali Naturali di Alghero Centro Storico e di Fertilia, e del Consorzio Turistico Riviera del Corallo. Questo modello di collaborazione si inserisce nella visione dell’Ente camerale e del Comune che hanno strutturato un programma di turismo esperienziale di respiro internazionale, capace di generare ricadute positive su export, internazionalizzazione, accoglienza e ristorazione.

Il format dell’Alguer Wine Week si articola attraverso un percorso settimanale -dall’8 al 14 giugno- che intreccia in maniera sapiente tradizioni, cultura e paesaggio. L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, l’assessore al turismo Ornella Piras, il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, la presidente di Promocamera Maria Amelia Lai, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e la presidente del distretto Rurale Alghero Gianfranca Pirisi, insieme ai numerosissimi partner dell’iniziativa.

La prima parte della settimana, da martedì a giovedì, sarà caratterizzata da una fase creativa e immersiva dedicata alla scoperta del paesaggio rurale. Grazie al servizio Wine Bus, gli appassionati potranno visitare le Microsoft cantine del Consorzio Alghero DOC. Gli appuntamenti di “Cantine in musica” trasformeranno i filari in veri e propri teatri a cielo aperto, dove le degustazioni dei vini identitari saranno abbinate a performance live e a un percorso gastronomico con prodotti locali selezionati dal Distretto Rurale.

Nel fine settimana l’energia si sposterà nel quale antico di Alghero. Nelle giornate di venerdì e sabato, i bastioni e le piazze diventeranno un mosaico enologico regionale: accanto alle produzioni algheresi, gli stand ospiteranno i consorzi di tutta la Sardegna – dai vicini territori del Coros e della Romangia, al Vermentino di Gallura DOCG e Vermentino di Sardegna, fino alla Malvasia di Bosa e ai grandi Cannonau – offrendo una panoramica completa della Sardegna intesa come vera e propria “Isola del Vino”.

Il gran finale identitario di domenica si sposterà invece interamente a Fertilia. Tra la laguna e le linee architettoniche razionaliste della cittadina, l’evento celebrerà i 90 anni dalla sua fondazione, rendendo omaggio a una comunità che ha fatto dell’accoglienza e della fusione culturale la sua bandiera.

L’Alguer Wine Week potrà contare anche quest’anno su Salude&Trigu, il network di promozione della Camera di Commercio di Sassari, nato per valorizzare l’identità e la cultura del nord Sardegna. In ogni piazza e area di degustazione, gli stand del progetto camerale animeranno gli spazi urbani con un ricco cartellone di spettacoli, esibizioni culturali e folklore, curati direttamente dalle associazioni del network. Per tutte le informazioni: alguerwineweek.it

A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa è il Presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti: “L’Alguer Wine Week dimostra la forza del fare rete. L’ente camerale continua a produrre azioni di marketing territoriale capaci di valorizzare la nostra identità e generare ricadute reali su export e accoglienza. Il nordovest si conferma una destinazione d’eccellenza e lo dimostrerà anche in questa occasione.”

Sulla stessa linea d’onda la Presidente di Promocamera, Maria Amelia Lai, che si sofferma sull’impatto economico del progetto: “Con questo format offriamo un turismo esperienziale di respiro internazionale. Il percorso tra le storiche cantine e i centri commerciali naturali valorizza il lavoro delle imprese locali e l’intera filiera del turismo, promuovendo il brand Sardegna nel mondo.”

Per Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero: “L’Alguer wine week si conferma una delle manifestazioni più prestigiose per l’offerta delle eccellenze del Nord Ovest. Una collaborazione tra enti e imprese e associazioni di categoria che si dimostra vincente, anche nella scelta della data dell’evento, in questo periodo in cui Alghero è invasa da turisti per la manifestazione Ironman.”

Ornella Piras, assessore al turismo di Alghero sottolinea come: “Abbiamo tra gli obiettivi il sostegno alle aziende del territorio con il coinvolgimento del Distretto Rurale e del mondo delle imprese. Con l’Alguer wine week vogliamo mostrare cosa abbiamo di prezioso oltre il mare: las nostre realtà produttive, la nostra storia, elementi che non sono collegati direttamente al settore turistico ma che rappresentano un esempio virtuoso di promozione.”