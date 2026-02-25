Alghero scacco matto: il Giro di Sardegna blocca il traffico tra le polemiche

Una mattinata da dimenticare per la viabilità algherese. Il transito del Giro di Sardegna ha letteralmente mandato in tilt la circolazione urbana, coincidendo con i momenti di massima affluenza nelle strade del centro. A far infuriare i cittadini è stata soprattutto la gestione dell’emergenza: molti conducenti si sono ritrovati improvvisamente bloccati senza via d’uscita a causa della chiusura delle vie principali. Nel mirino delle critiche sono finiti il deficit comunicativo e l’assenza di una cartellonistica preventiva adeguata, che avrebbe potuto prevenire l’ingorgo. Senza indicazioni chiare sui percorsi alternativi, il cuore pulsante della città è rimasto paralizzato, trasformando l’evento sportivo in un venerdì nero per i pendolari e i residenti.