Alghero saluta l’estate con l’Akènta Sunset Party

La città di Alghero si prepara a salutare l’estate con un appuntamento speciale: Akènta Sunset Party, evento organizzato dalla Cantina Santa Maria La Palma insieme all’Hotel La Margherita, in programma domenica 21 settembre 2025 dalle 17.00 alle 22.00, nella splendida terrazza panoramica dell’hotel nel centro di Alghero. Una festa di fine estate, un’occasione speciale per brindare all’estate che finisce con lo sguardo rivolto al mare, tra dj set, calici di bollicine e la magia di un tramonto unico su Capo Caccia.

L’evento si svolgerà su due livelli: la veranda interna, accogliente e luminosa, e la terrazza rooftop, punto panoramico sopraelevato che domina la città vecchia di Alghero, le torri e la costa con una visuale che si spinge sino all’iconico promontorio di Capo Caccia. Uno degli scorci più suggestivi della città, per una serata pronta a regalare tramonti infuocati e scenari mozzafiato.

A rendere il tutto ancora più speciale sarà Akènta, lo spumante simbolo delle “bollicine di Sardegna” prodotto dalla Cantina Santa Maria La Palma, proposto nella versione Akènta White Special Edition – un’edizione speciale con bottiglia tutta bianca, prodotta in edizione limitata – e Akènta Rosé, spumante rosato a base di uve Cagnulari. Insieme alle bollicine spazio anche ad Akènta Cuvée, vino fermo che sta conquistando sempre più appassionati.

Durante la serata sarà disponibile anche una selezione di taglieri con aperitivi, pronti per accompagnare l’evento. Akènta Sunset Party nasce per festeggiare l’estate fino in fondo e celebrare lo spettacolo dei tramonti di Alghero, da vedere da un punto panoramico speciale: la terrazza dell’Hotel La Margherita, storico albergo di Alghero, gestito dal 1950 sino a oggi dalla famiglia Masia.

Lo spazio panoramico, recentemente inaugurato, nel giro di pochi mesi è diventato un punto di riferimento per aperitivi ed eventi ad Alghero grazie alla sua unicità. La serata vuole essere modo per promuovere ulteriormente il territorio e valorizzare attività ed esperienze che esso può offrire, connesse ai prodotti locali. L’evento è aperto a tutti fino a esaurimento capienza: chi lo desidera può prenotare un tavolo contattando direttamente l’Hotel La Margherita ai numeri 079 979006 – 079 979730 e WhatsApp 3665717474.