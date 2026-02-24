Alghero per Gaza, assemblea cittadina alla Fondazione Laconi: «Il Comune rompa il silenzio sul genocidio»

Riaccendere i riflettori sulla questione palestinese e sollecitare un’Amministrazione comunale giudicata troppo silente. Con questi obiettivi il gruppo Alghero per Gaza ha convocato per giovedì 26 febbraio, alle ore 18:00, un’assemblea cittadina presso la sala “Cici Peis” della Fondazione “Renzo Laconi”, in via Mazzini 99.

L’iniziativa vede una larghissima convergenza di sigle del tessuto sociale e civile del territorio, tra cui Asce, Emergency, Arci Micromeria, Alghero Antifascista, Dignitat, la Parrocchia di Sa Segada-Tanca Farrà, ANPI, Lo Teatrì, Sardenya i Llibertat e Ponti non muri.

Al centro del dibattito ci sarà il sollecito al Comune di Alghero per una presa di posizione ufficiale contro il conflitto in corso. I promotori denunciano una paralisi istituzionale: dopo il Consiglio comunale aperto dello scorso 16 ottobre, che avrebbe dovuto preludere a una seduta deliberativa in tempi brevi, ogni interlocuzione con l’Amministrazione sembra essersi interrotta. L’assemblea di giovedì, a cui i rappresentanti della Giunta e del Consiglio sono stati ufficialmente invitati, punta a riaprire quel canale di confronto democratico rimasto finora inascoltato.

L’incontro non sarà solo un momento di rivendicazione politica, ma anche di analisi e testimonianza. Verranno riportati i racconti di alcune concittadine reduci da un viaggio in Cisgiordania effettuato lo scorso dicembre, offrendo uno sguardo diretto sulla situazione nei territori occupati. Saranno inoltre presentati gli aggiornamenti sulla costituenda rete sarda di solidarietà con la Palestina e le iniziative previste nel mondo della scuola, oltre a un approfondimento sui temi della repressione e della libertà di espressione.

In linea con le precedenti mobilitazioni, l’appuntamento avrà una finalità solidale: durante la serata saranno raccolti fondi da destinare all’organizzazione italiana Gazzella, impegnata sul campo nella Striscia di Gaza per la distribuzione di beni di prima necessità e l’allestimento di scuole di emergenza.

Un appello che il gruppo Alghero per Gaza rivolge a tutta la cittadinanza, per evitare che la tragedia in corso venga “normalizzata” dall’indifferenza e per chiedere che le istituzioni locali facciano la propria parte.