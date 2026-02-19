Alghero, FdI accende il faro sul Bonus Affitti: «Tagliate fuori le famiglie più fragili»

Un cambio di rotta inaspettato che rischia di penalizzare le fasce più deboli della cittadinanza. Fratelli d’Italia porta in Consiglio Comunale il caso dei contributi per i canoni di locazione, puntando il dito contro la decisione di non applicare più l’innalzamento della soglia ISEE per l’accesso ai sussidi.

Al centro della polemica c’è la facoltà, prevista dalle norme nazionali e utilizzata dal Comune di Alghero fino al 2023, di incrementare del 25% il tetto reddituale per i nuclei in condizioni di fragilità: over 65, portatori di disabilità, genitori single e famiglie numerose. Una misura di salvaguardia che, secondo gli esponenti di FdI, sarebbe sparita dai radar a partire dall’agosto 2024.

«È una scelta politica che restringe il numero di chi può ricevere aiuto, proprio ora che dalla Regione arrivano più fondi per il sostegno all’abitare», sottolinea il consigliere Alessandro Cocco. «Vogliamo capire quali siano le ragioni tecniche o politiche dietro questa esclusione e se sia stato valutato l’impatto sociale di una simile decisione. Togliere ossigeno a chi vive in emergenza abitativa è un segnale preoccupante».

L’interrogazione presentata dal gruppo consiliare chiede all’esecutivo cittadino non solo una giustificazione per l’operato pregresso, ma anche un impegno formale per il futuro. L’obiettivo dei meloniani è il ripristino dei criteri di maggiorazione per le prossime annualità o, in alternativa, l’attivazione di nuovi strumenti di compensazione economica.

Secondo Fratelli d’Italia, le politiche sociali devono mirare a un sostegno concreto e mirato: «Amministrare significa dare risposte reali a chi è in difficoltà – concludono i rappresentanti del partito – e la distribuzione delle risorse pubbliche deve dare priorità assoluta ai nuclei che soffrono maggiormente il caro-affitti».