Alghero Calcio: derby e solidarietà al “Pino Cuccureddu”

In occasione della partita Alghero – Campanedda, valida per il Campionato di Promozione Sardegna – Girone B e in programma domenica alle ore 15:00 presso lo Stadio “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, l’Alghero Calcio abbraccia un importante momento di solidarietà a sostegno della comunità. Il gruppo ultras Testardi Catalani, in collaborazione con Alghero Calcio e Caritas Diocesi Alghero – Bosa, da sempre vicino alla città e sensibile ai temi sociali, ha promosso una raccolta alimentare solidale destinata alla Caritas di Alghero, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle famiglie del territorio che vivono situazioni di difficoltà.

Il club giallorosso sostiene con convinzione questa iniziativa, riconoscendone il forte valore umano e comunitario. La partita di domenica sarà dunque non solo un appuntamento sportivo significativo, ma anche un’occasione per trasformare la passione per i colori dell’Alghero in un gesto concreto di vicinanza e generosità.

“Invitiamo tutti i tifosi dell’Alghero, così come i sostenitori del Campanedda, a partecipare portando generi alimentari non deperibili. Un piccolo contributo da parte di ciascuno può fare una grande differenza” – dichiarano dalla dirigenza. Il punto di raccolta sarà allestito all’ingresso dello stadio, vicino al chiosco bar in legno, e sarà attivo dalle ore 14:00 alle 17:30, in concomitanza con l’evento, come previsto dall’iniziativa “Un coro di solidarietà”

L’Alghero Calcio ringrazia i Testardi Catalani per l’impegno e la dedizione e invita tutta la comunità sportiva a unirsi in questo importante gesto di solidarietà.