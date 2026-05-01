Sardinian Veterans Open: Alghero accoglie l’élite mondiale del tennistavolo

Il grande tennistavolo internazionale torna protagonista ad Alghero. È stata presentata ieri mattina, nella suggestiva cornice di Villa Maria Pia, l’11ª edizione del Sardinian Veterans Open, prestigioso torneo dedicato agli atleti over che si prepara a trasformare il PalaCORBIA di via Pacinotti nell’epicentro europeo della disciplina. L’evento, organizzato dall’ASD Tennistavolo Il Cancello, conferma il proprio legame con la città catalana giungendo alla sua seconda edizione consecutiva sul suolo algherese, un appuntamento che si preannuncia da record e punta a consolidare il ruolo della Riviera del Corallo come hub privilegiato per il turismo sportivo di qualità.

Il Sardinian Veterans Open si conferma una vetrina internazionale di primo piano grazie alla partecipazione di oltre 200 atleti attesi da ogni parte del mondo, pronti a contendersi i titoli in sei categorie di gara tra maschili e femminili. La manifestazione gode di una copertura istituzionale di altissimo profilo, potendo contare sul patrocinio del Comune di Alghero, della Regione Sardegna, della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) e dell’European Table Tennis Union (ETTU).

La conferenza stampa di presentazione ha testimoniato la forte sinergia tra sport e territorio. A fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, che ha rimarcato l’importanza strategica dell’evento sottolineando come manifestazioni di questa portata non solo celebrino lo sport, ma rappresentino un volano essenziale per la visibilità internazionale della città, generando un indotto turistico e culturale di grande valore. Al tavolo dei relatori erano presenti anche il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, il Presidente della Fondazione Graziano Porcu, il Presidente della Commissione Sport Marco Colledanchise e il Vice Presidente dell’ASD Tennistavolo Il Cancello, Marco Cassitta. Quest’ultimo ha espresso grande ottimismo per il futuro del torneo, attribuendo la costante crescita della manifestazione a un solido lavoro di squadra. La platea ha visto inoltre la partecipazione di numerosi rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, a riprova della coesione cittadina attorno all’iniziativa.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Le sfide al PalaCORBIA prenderanno il via l’8 maggio e proseguiranno fino a domenica 10 maggio 2026, con competizioni che si svolgeranno nell’arco delle intere giornate a partire dalla mattina. L’ingresso alla struttura è libero e aperto a tutta la cittadinanza, invitata a sostenere gli atleti e a vivere lo spettacolo del grande tennistavolo internazionale.