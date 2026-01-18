Alghero, Bamonti: «Subito il pontile galleggiante di Bousquet»

La sagoma imponente del Luminance, uno dei mega yacht più grandi al mondo, che in questi giorni domina la rada di Alghero, non è solo uno spettacolo per i curiosi, ma diventa un caso politico. Per il consigliere comunale Alberto Bamonti (Gruppo Noi Riformiamo Alghero), quella presenza è il simbolo di un’occasione mancata e di una riforma della portualità non più rinviabile.

Secondo Bamonti, Alghero sconta una grave carenza di servizi per la nautica di lusso e le piccole navi da crociera. «Appare oggi non più rinviabile un intervento concreto per colmare una lacuna che penalizza l’economia cittadina — dichiara il consigliere —. Alghero non dispone di un punto di attracco adeguato per imbarcazioni che, per limiti di spazio e fondale, non possono entrare nel porto storico. Questo si traduce in una perdita sistematica di lavoro e opportunità».

La proposta di Bamonti non è nuova, ma assume oggi il carattere dell’urgenza. Il consigliere invita a recuperare il progetto firmato dall’architetto Joan Bousquet, che già nel 2021 era stato indicato come la chiave di volta per lo sviluppo dello scalo. L’idea è quella di realizzare un pontile leggero e galleggiante posizionato sul fronte esterno del porto, vicino al molo di sopraflutto o al molo Rizzi. «È una soluzione tecnicamente semplice, sostenibile e coerente con la nostra vocazione turistica — spiega Bamonti — che permetterebbe di intercettare flussi crocieristici oggi costretti a fare scalo altrove, con ricadute dirette su commercio, ristorazione e servizi locali».

Per l’esponente di Noi Riformiamo Alghero, il tempo delle attese è finito. In un contesto regionale dove i trasporti e la stagionalità restano nodi critici, non investire sulle infrastrutture strategiche è considerato un errore imperdonabile. «L’Amministrazione comunale e la Regione devono assumersi questa responsabilità — conclude Bamonti — avviando senza ritardi l’aggiornamento del progetto Bousquet. Alghero non può più permettersi di restare ferma a guardare le grandi opportunità che passano al largo».