Al Civico di Alghero RIOT ACT apre la stagione 2026 dei Teatri di Prima Necessità

Prende il via domenica 8 febbraio, alle ore 20:30, il cartellone di prosa “Teatri di Prima Necessità – Primavera 2026”. La rassegna, curata dal Teatro d’Inverno con la direzione artistica di Giuseppe Ligios, inaugura la stagione al Teatro Civico “Gav Ballero” con un’opera di forte impatto civile e politico: “Riot Act”.

Lo spettacolo, prodotto dal Centro di Produzione Teatrale Artisti Associati di Gorizia, si articola in tre monologhi interpretati da Massimo Di Michele, che ne cura anche la regia. Al centro della scena tre storie vere che tracciano una linea del tempo lunga quasi settant’anni: dalla storica rivolta dello Stonewall del 1969, scintilla del movimento di liberazione omosessuale, fino alle battaglie contro l’isolamento dei malati di AIDS negli anni Novanta e alle moderne rivendicazioni sull’identità di genere.

Nato dalla penna del drammaturgo londinese Alexis Gregory — figura di spicco della nuova scena britannica — e tradotto da Enrico Luttmann, Riot Act viene descritto come uno “spettacolo-non spettacolo” di denuncia. La narrazione fende la mente del pubblico con schiettezza, alternando la drammaticità delle testimonianze a momenti brillanti e divertenti, evitando ogni retorica per concentrarsi sulla generosità scenica dell’interprete.

L’appuntamento non è solo un evento artistico, ma una riflessione trasversale sui diritti individuali che riguardano l’umanità intera. Come sottolineato dagli organizzatori, mantenere viva la memoria di ciò che è stato è l’unico modo per vigilare sul futuro della democrazia e del progresso civile.

La rassegna, che accompagnerà il pubblico algherese fino a maggio con sette appuntamenti, è realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, il patrocinio della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero.

Per info e prenotazioni è possibile inviare una email a [email protected] o scrivere su WhatsApp ai seguenti numeri: 3762486698 – 3338578630