Caos ad Alghero, volo per Milano cancellato all’alba

Una mattinata da dimenticare per i passeggeri dello scalo “Riviera del Corallo”. Il collegamento delle 8:55 per Milano Linate, operato da Ita Airways, è stato soppresso improvvisamente a causa di un’avaria tecnica. Una cancellazione che ha fatto scattare l’emergenza, lasciando a terra decine di persone proprio nel momento di massima necessità per i collegamenti con la Penisola.

La compagnia ha proposto come alternativa il volo delle 21:35, una soluzione arrivata con ben dodici ore di ritardo rispetto al programma originale. Un’attesa giudicata inaccettabile dalla maggior parte dei viaggiatori, impossibilitati a posticipare i propri impegni alla notte e rimasti bloccati in aeroporto senza risposte immediate e praticabili sul posto.

Per evitare di perdere definitivamente la giornata e riuscire a raggiungere la Lombardia, l’unica strada percorribile è stata quella del “trasloco” verso un altro aeroporto. Molti passeggeri, dopo aver constatato l’impossibilità di trovare soluzioni rapide ad Alghero, si sono dovuti mettere in viaggio verso Olbia.

Il trasferimento stradale verso il “Costa Smeralda” ha rappresentato l’ultima spiaggia per imbarcarsi su voli alternativi e limitare i danni di un lunedì nero. Il caso solleva nuovamente pesanti interrogativi sulla tenuta del sistema dei trasporti sardo e sulla reale capacità di gestire gli imprevisti su scali fondamentali come quello di Alghero.