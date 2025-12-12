Volontariato protezione civile: Forza Italia chiede sostegno concreto

“Le associazioni di volontariato della protezione civile, delle quali il sindaco è responsabile, rappresentano una risorsa fondamentale per la sicurezza del nostro territorio. Sono donne e uomini che, con spirito di servizio, garantiscono interventi rapidi, competenze professionali e una presenza costante accanto alla comunità. A loro va la nostra più sincera gratitudine e un impegno concreto a sostenerle”. Lo dichiarano Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo di Forza Italia, che sottolineano come “il volontariato non possa essere lasciato solo, né trattato come un supporto occasionale. È una componente strategica del sistema di protezione civile, e come tale va valorizzata”.

Il capogruppo Tedde ricorda che il Comune di Alghero, quinta città della Sardegna per numero di abitanti e per patrimonio ambientale, ha un ruolo fondamentale nel sistema di Protezione Civile Regionale, ed ha a disposizione associazioni altamente qualificate con possibilità operativa in tutte le categorie di emergenza. “Ma purtroppo il volontariato ad Alghero ha serie difficoltà di funzionamento: mancano spazi per realizzare sale radio e meteo, sale formazione, organizzare i turni notturni, per custodire e mantenere in efficienza attrezzatura. Non vi sono convenzioni annuali che possano garantire le spese per attrezzature e manutenzione, acquisto dpi, mantenimento linea telefonica ed internet e visite mediche. In definitiva, il volontariato algherese deve profondere un grande impegno per affrontare le sue difficoltà funzionali, cosa che limita la sua operatività”.

Forza Italia evidenzia che “l’Amministrazione ha il dovere di assicurare alle associazioni locali adeguati spazi operativi per mezzi e attrezzature, contributi economici certi e regolari, formazione continua e un coinvolgimento pieno nella pianificazione comunale delle emergenze. Ma anche di avviare campagne pubbliche per valorizzare il ruolo del volontariato, iniziative per coinvolgere giovani, studenti e nuove fasce sociali e introdurre forme di riconoscimento civico e formativo. La sicurezza dei cittadini passa anche attraverso la capacità dell’ente pubblico di mettere queste realtà nelle condizioni di operare al meglio. Le associazioni — prosegue — vivono quotidianamente il territorio, ne conoscono punti di forza e vulnerabilità, intervengono con rapidità in situazioni di rischio e promuovono una cultura della prevenzione che è fondamentale per la nostra comunità. Ignorare questo patrimonio umano sarebbe un grave errore”.

“Per questo — conclude Tedde — serve una linea politica chiara ed esplicita ncisiva: più collaborazione, più ascolto, più strumenti. Perché sostenere il volontariato significa rafforzare la sicurezza di tutti noi. Forza Italia è disponibile a collaborare fin d’ora con l’amministrazione per mettere in campo le necessarie risorse per arrivare ad una più proficua utilizzazione del volontariato nella salvaguardia del territorio e della nostra comunità. Siamo peraltro convinti che Alghero possa e debba esercitare il ruolo di capofila nell’ambito territoriale che la unisce a Bosa e Villanova Monteleone . Attendiamo un cenno di coinvolgimento da parte dell’amministrazione -chiudono Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini.