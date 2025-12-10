Vertenza Entrate, Tedde (FI): “Todde vende fumo e si prende meriti non suoi”

Forza Italia alza il tiro sulla Presidente della Regione Alessandra Todde. Marco Tedde accusa la governatrice di “spacciare per un traguardo personale” la chiusura della Vertenza Entrate, rivendicando invece il ruolo decisivo del Governo nazionale.

Secondo l’esponente forzista, la narrazione proposta da Todde sarebbe “autocelebrativa” e lontana dai reali equilibri istituzionali che hanno portato al risultato: “Senza l’intervento diretto dell’esecutivo statale – afferma Tedde – oggi non ci sarebbe nulla da festeggiare”.

Il consigliere regionale critica inoltre quella che definisce una “distrazione” della Giunta verso il Nord-Ovest dell’Isola, territorio che a suo dire sarebbe rimasto ai margini delle scelte strategiche, mentre Cagliari continuerebbe a godere di “un’attenzione costante e privilegiata”, con misure considerate simboliche, come l’abbattimento della TARI, a svantaggio di investimenti più urgenti su sanità, trasporti, infrastrutture e sviluppo.

Sulla Vertenza Entrate, Tedde sostiene che Todde “arrivi tardi e senza meriti”, poiché il quadro favorevole sarebbe frutto di accordi maturati negli anni precedenti e del rapporto di collaborazione con lo Stato: “Il Governo ha lavorato con serietà; ciò che manca è una visione regionale capace di tenere unita la Sardegna”.

La conclusione è un affondo politico: “La Sardegna non può permettersi una guida che guarda solo a una parte dell’Isola. Servono equilibrio e capacità di governo, non propaganda”.