Uri, grande successo per la Coppa di Natale di Karate

Si è svolta a Uri la Coppa di Natale di karate, una manifestazione di grande rilievo che ha richiamato oltre 400 atleti, dai 6 ai 60 anni, impegnati nelle diverse specialità di kata e kumite, suddivisi per età e grado di cintura.

Sono state oltre 600 le prove di gara disputate su quattro tatami, sotto la supervisione di più di 30 arbitri tra regionali e nazionali. Un evento imponente, il più grande dell’isola, che ha confermato l’alto livello organizzativo e tecnico della competizione.

Protagonista assoluta la Why Company Martial Gym di Alghero, presente con 49 allievi, 3 arbitri e 4 presidenti di giuria. Numerosi i risultati di prestigio conquistati dalla società algherese, con molte vittorie e tantissimi podi, tra medaglie d’argento e di bronzo.

Emozionante il battesimo di gara per sei miniatleti di appena 6 anni, che hanno ben figurato alla loro prima esperienza competitiva. Prima gara anche per alcuni atleti veterani, che dopo aver iniziato il karate in età adulta hanno vissuto a Uri l’adrenalina della competizione.

La Martial Gym ha chiuso la manifestazione con uno splendido secondo posto nella classifica societaria, distanziata dalla prima classificata per appena un decimo di punto.

Durante l’evento, il presidente regionale ha inoltre premiato gli atleti che hanno portato titoli nazionali in Sardegna: tra questi anche due atlete della Martial Gym, motivo di grande orgoglio per la società algherese.

Nonostante le festività natalizie, gli allenamenti non si fermano: l’attività prosegue nella palestra dell’Istituto IPIA, in vista del ricco calendario di gare previsto per il 2026.