“Una Rondine vola in Sardegna”: giornata conclusiva al Quarter

Domani, venerdì 17 aprile alle ore 10:00, si terrà presso la Sede della Fondazione Alghero, sala conferenze del Quarter, l’evento, dal titolo “Una Rondine vola in Sardegna. Costruire comunità: reti di cooperazione tra scuole e territorio per la valorizzazione del capitale umano”, vedrà la partecipazione di studenti, docenti, istituzioni e rappresentanti del mondo educativo e sociale del territorio.

Saranno presenti il Sindaco Raimando Cacciotto, Maria Grazia Salaris, assessore al benessere delle famiglie della comunità, Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero, Paola Butali, vice presidente di Rondine Cittadella della Pace e Rossella Porcheddu, responsabile Area Progettazione Sviluppo e Innovazione della Fondazione di Sardegna