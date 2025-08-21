Una petizione per salvare il Canile Primavera

Un destino incerto incombe su circa 450 cani ospitati nel Canile Primavera di Alghero. A rischio di chiusura, la struttura lascerebbe centinaia di animali senza un rifugio sicuro, esponendoli al pericolo di trasferimenti forzati in canili sovraffollati e distanti, con conseguenze potenzialmente traumatiche. Per scongiurare questa eventualità, il Comitato Canile Primavera ha lanciato una raccolta firme a sostegno di una petizione popolare. L’obiettivo è chiaro: chiedere al Comune di Alghero di acquistare la struttura, trasformandola in un bene pubblico e garantendo così continuità operativa e serenità agli amici a quattro zampe.

L’iniziativa non si limita alla tutela degli animali, ma presenta benefici tangibili per l’intera comunità:

Tutela Animale: Salvare il canile significa garantire stabilità e cure costanti ai cani, evitando lo stress e i traumi che un trasferimento massiccio comporterebbe.

Presidio Territoriale: La struttura è un punto di riferimento cruciale per la gestione del randagismo e un centro di collaborazione con associazioni, veterinari e istituzioni.

Investimento Sociale: Mantenere il canile pubblico permetterebbe di sviluppare progetti di adozione, sensibilizzazione ed educazione al rispetto degli animali, coinvolgendo attivamente la cittadinanza.

Risparmio Economico: Evitare i costi elevati legati al trasferimento e al mantenimento degli animali in strutture private o fuori città rappresenta un chiaro beneficio per le casse comunali.

I cittadini che desiderano supportare la causa potranno apporre la propria firma presso i gazebo allestiti dai volontari:

Sabato 23 agosto, dalle 19:00 alle 22:00, in Passeggiata Barcellona, di fronte a Via Garibaldi n. 1.

Domenica 24 agosto, dalle 19:00 alle 22:00, in Piazza Pino Piras, accanto allo sportello del Banco di Sardegna.

Durante le due serate, i volontari saranno a disposizione per distribuire materiale informativo e rispondere alle domande dei cittadini, fornendo tutti i dettagli sulla situazione e le prospettive future del Canile Primavera. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Andrea Salis al numero 347 80 43 398.