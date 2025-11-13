Ultimo saluto al Carabiniere Sebastiano Marrone: un’Intera comunità e l’Arma in lutto a Buddusò

Un silenzio carico di dolore e rispetto ha avvolto il pomeriggio odierno la cittadina di Buddusò, dove si sono svolti, nella chiesa di Santa Anastasia, i funerali in forma solenne del Carabiniere Sebastiano Marrone. Il giovane militare era deceduto tragicamente lo scorso 10 novembre a San Severo, in provincia di Foggia, a seguito di un incidente stradale avvenuto mentre era impegnato in attività di servizio. La chiesa era gremita, segno di un lutto che ha toccato profondamente non solo la sua comunità natale ma l’intera Arma.

La funzione religiosa, momento di altissima commozione, è stata celebrata da Monsignor Corrado Melis, Vescovo di Ozieri, che ha guidato la preghiera per l’anima del Carabiniere caduto. La presenza delle massime cariche istituzionali e militari ha sottolineato l’importanza del sacrificio del giovane Sebastiano. A rappresentare il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri era presente il Vice Comandante Generale, Gen. C.A. Marco Minicucci, un gesto che ha espresso il profondo cordoglio di tutta l’Arma.

Al rito hanno partecipato, stretti attorno ai familiari del militare, numerose autorità: dal Senatore Giovanni Satta al Prefetto di Sassari, Dott.ssa Grazia La Fauci, al Sindaco di Buddusò, Massimo Satta, fino al Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Gen. B. Francesco Rizzo. A testimonianza dell’onore tributato a Marrone, ai lati dell’altare erano state deposte due corone commemorative inviate dal Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, e dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo.

L’apice emotivo della cerimonia è giunto al termine, con la lettura della toccante “Preghiera del Carabiniere”. Successivamente, il Gen. C.A. Marco Minicucci ha rivolto direttamente alla famiglia le parole di più profondo cordoglio e un sentito e commosso abbraccio a nome di tutta l’Arma dei Carabinieri, riconoscendo il sacrificio e l’impegno del Carabiniere Sebastiano Marrone. L’ultimo, solenne saluto ha confermato come la sua memoria resterà indissolubilmente legata al valore e al senso del dovere.