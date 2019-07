Tutto pronto per l’11^ edizione International Tango Meeting Alghero

L’Associazione Culturale Tango Festival Alghero, organizza, come ogni anno dal 2009, l’appuntamento International Tango Meeting Alghero , con la collaborazione della Amministrazione Comunale e la Fondazione Alghero. Anche quest’anno la manifestazione si svolgerà nei locali dell’Ex Mercato della Frutta e Verdura in pieno centro storico. “Il Tango Argentino è ormai una forma di turismo – spiegano gli organizzatori-. I tangheri viaggiano e prediligono mete come la Sardegna e Alghero, per la sua particolarità storico culturale, per la sue spiagge ed il suo centro storico unico, è la preferita”.

Si inizia il 24 luglio. Dalle ore 19,00, come ormai da tradizione, si terrà la Milonga in spiaggia a San Giovani , al Cocktail Bar Maracaibo. Da giovedì 25 sino alla domenica 28 si svolgeranno i seminari Milonghe ( serate di ballo). All’ex Mercato della Frutta i maestri saranno Julio Mendez e Angellina Greff della scuola El Social di Zurigo , Jose Halfon, Chiara Beringuer della scuola DNI di Buonos Aires. Venerdì 26 serata speciale con la musica dal vivo con il “Trio Arrabal” composto da Luca Rossetti al pianoforte , Vincenzo Albini al violino e Ruben Peloni voce.

Nella foto: immagine d’archivio