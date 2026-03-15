Turismo pet-friendly: Colledanchise promuove la nuova proposta di legge regionale

Un passo decisivo verso una Sardegna più moderna, inclusiva e competitiva. Il consigliere regionale di Orizzonte Comune, Marco Colledanchise, esprime il suo pieno sostegno alla proposta di legge presentata dal collega Sergio Grimaldi per la promozione del benessere animale e lo sviluppo del turismo pet-friendly nell’Isola.

Secondo Colledanchise, il provvedimento rappresenta una visione lungimirante che unisce la tutela degli animali d’affezione a nuove opportunità economiche. “La Sardegna ha le potenzialità per diventare un modello nazionale,” ha dichiarato il consigliere, sottolineando come la norma non solo favorisca l’accoglienza nelle strutture ricettive, ma punti anche alla creazione di nuove figure professionali e al contrasto del randagismo.

Il consigliere ha inoltre rivolto un plauso all’assessore al Turismo Franco Cuccureddu per aver colto il valore strategico dell’iniziativa. In chiusura, un auspicio per il territorio catalano: “Mi auguro che Alghero sia tra le prime città a cogliere questa sfida, diventando un esempio virtuoso di accoglienza e sostenibilità”.