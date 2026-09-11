Tragedia a Porticciolo, turista muore dopo un malore in mare

Tragedia nella mattinata di oggi, 11 settembre, sulla spiaggia di Porticciolo, ad Alghero. Un turista di 78 anni ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava in acqua, a breve distanza dalla battigia.

A lanciare l’allarme è stato il personale presente sulla spiaggia. Il bagnino è intervenuto immediatamente, iniziando le procedure di rianimazione in attesa dei soccorsi sanitari.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e l’elisoccorso dell’Areus, ma ogni tentativo di rianimare l’uomo si è rivelato vano.

Il 78enne si trovava in Sardegna per trascorrere un periodo di vacanza insieme ai familiari.