Toponomastica, Pais (Lega): “Intitoliamo la piazza de Lo Quarter al maestro di pugilato Franco Mulas”

Dopo l’annuncio della proposta di intitolare uno spazio pubblico a Monsignor Corrias, il consigliere comunale Michele Pais (Lega) lancia una nuova iniziativa: intitolare la piazza de “Lo Quarter” al maestro di pugilato Franco Mulas, figura simbolo della boxe algherese e sarda. «Mulas è stato il vero motore della nobile arte in città — spiega Pais —. Con passione, sacrificio e totale dedizione ha formato generazioni di atleti, tra cui campioni di livello mondiale come Tore Burruni e numerosi pugili che hanno portato in alto il nome di Alghero. È giusto che la città gli renda il tributo che merita».

Pais sottolinea l’importanza di custodire la memoria dei grandi protagonisti dello sport algherese: «È fondamentale ricordare chi ha scritto pagine importanti della storia della nostra città, in tutti i suoi aspetti. Il tempo non può essere motivo di oblio ma esaltatore di memoria. Tra questi ci sono i grandi sportivi, tra cui il maestro Mulas, insieme ad altri atleti che hanno lasciato un segno profondo».

Il consigliere anticipa inoltre un’ulteriore iniziativa: «Dobbiamo ricordarli tutti, e l’intitolazione di uno spazio pubblico è il modo migliore per onorarne la memoria. Per rimanere nel pugilato, di cui Alghero è stata capitale della Sardegna, dell’Italia e del mondo, c’è anche un altro campione, Carmine Chessa, che merita questo riconoscimento e sarà oggetto di una prossima proposta».

Nella proposta inviata alla Commissione toponomastica, Pais ripercorre la carriera di Franco Mulas: il maestro iniziò a coltivare la boxe durante il servizio militare in Toscana, entrando in contatto con figure leggendarie come Primo Carnera e Joe Louis. Tornato ad Alghero, Mulas contribuì a costruire dal nulla un movimento sportivo solido e radicato: dalla palestra nella Torre di Sulis a quella nel nucleo di San Michele (ristrutturata insieme ai suoi allievi), fino all’impegno costante nella società pugilistica locale, di cui fu anima, maestro e presidente.

«La piazza de Lo Quarter — aggiunge Pais — è un luogo fortemente legato alla storia della boxe cittadina. Intitolarla a Mulas significa non solo ricordare un uomo straordinario, ma trasmettere ai giovani un messaggio di disciplina, impegno e senso di comunità». Pais auspica ora che la Commissione toponomastica valuti favorevolmente la proposta e la inserisca tra i prossimi punti all’ordine del giorno. «Sarebbe un atto di giustizia e di riconoscenza verso una figura che ha dato tanto alla nostra città» conclude.