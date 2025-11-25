Toponomastica, Pais (Lega): “Intitoliamo la piazza de Lo Quarter al maestro di pugilato Franco Mulas”
La proposta del consigliere Pais per onorare il maestro che ha plasmato generazioni di atleti, tra cui campioni mondiali come Tore Burruni.
Dopo l’annuncio della proposta di intitolare uno spazio pubblico a Monsignor Corrias, il consigliere comunale Michele Pais (Lega) lancia una nuova iniziativa: intitolare la piazza de “Lo Quarter” al maestro di pugilato Franco Mulas, figura simbolo della boxe algherese e sarda. «Mulas è stato il vero motore della nobile arte in città — spiega Pais —. Con passione, sacrificio e totale dedizione ha formato generazioni di atleti, tra cui campioni di livello mondiale come Tore Burruni e numerosi pugili che hanno portato in alto il nome di Alghero. È giusto che la città gli renda il tributo che merita».
Pais sottolinea l’importanza di custodire la memoria dei grandi protagonisti dello sport algherese: «È fondamentale ricordare chi ha scritto pagine importanti della storia della nostra città, in tutti i suoi aspetti. Il tempo non può essere motivo di oblio ma esaltatore di memoria. Tra questi ci sono i grandi sportivi, tra cui il maestro Mulas, insieme ad altri atleti che hanno lasciato un segno profondo».
Il consigliere anticipa inoltre un’ulteriore iniziativa: «Dobbiamo ricordarli tutti, e l’intitolazione di uno spazio pubblico è il modo migliore per onorarne la memoria. Per rimanere nel pugilato, di cui Alghero è stata capitale della Sardegna, dell’Italia e del mondo, c’è anche un altro campione, Carmine Chessa, che merita questo riconoscimento e sarà oggetto di una prossima proposta».
Nella proposta inviata alla Commissione toponomastica, Pais ripercorre la carriera di Franco Mulas: il maestro iniziò a coltivare la boxe durante il servizio militare in Toscana, entrando in contatto con figure leggendarie come Primo Carnera e Joe Louis. Tornato ad Alghero, Mulas contribuì a costruire dal nulla un movimento sportivo solido e radicato: dalla palestra nella Torre di Sulis a quella nel nucleo di San Michele (ristrutturata insieme ai suoi allievi), fino all’impegno costante nella società pugilistica locale, di cui fu anima, maestro e presidente.
«La piazza de Lo Quarter — aggiunge Pais — è un luogo fortemente legato alla storia della boxe cittadina. Intitolarla a Mulas significa non solo ricordare un uomo straordinario, ma trasmettere ai giovani un messaggio di disciplina, impegno e senso di comunità». Pais auspica ora che la Commissione toponomastica valuti favorevolmente la proposta e la inserisca tra i prossimi punti all’ordine del giorno. «Sarebbe un atto di giustizia e di riconoscenza verso una figura che ha dato tanto alla nostra città» conclude.