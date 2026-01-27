Terni e Alghero più vicine: un ponte di storie e accessibilità alla Biblioteca Comunale

Un ponte ideale tra la Sardegna e l’Umbria, costruito sulle ali di una fiaba che parla di coraggio, sogni e solidarietà. È questo il cuore di “Un pomeriggio di storie che incantano”, l’evento in programma giovedì 29 gennaio alle ore 16.00 presso la Biblioteca Comunale di Terni (BCT). L’incontro prende le mosse dal libro di Paola Torcolini, Bachis e Boboredda, che racconta il viaggio simbolico dei due protagonisti dall’isola al territorio ternano: una narrazione ispirata a una storia vera, dove Boboredda incarna la determinazione nel seguire i propri desideri e Bachis rappresenta il sostegno reciproco, diventando metafora del valore dell’aiuto verso l’altro.

L’iniziativa non è solo un momento letterario, ma il frutto di una concreta sinergia istituzionale promossa dal Lions Club Sangemini – Terni dei Naharti in collaborazione con il Lions Club Alghero. L’evento vede il patrocinio dei Comuni di Terni e Alghero, a testimonianza di un impegno condiviso che supera i confini geografici per abbracciare i temi del sociale e dell’inclusione interregionale. Partendo dalle letture inclusive dell’autrice, il confronto si allargherà ai temi dell’accessibilità universale e del sostegno alle disabilità, con un focus particolare dedicato alla cultura del Braille e alla Lingua dei Segni (LIS).

Questo dialogo sarà arricchito dal contributo di prestigiose realtà nazionali e locali, tra cui l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) e l’I.E.R.F.O.P. (Istituto Europeo per lo Sviluppo, la Formazione e l’Orientamento), insieme a numerose associazioni del territorio impegnate quotidianamente sul fronte dell’abbattimento delle barriere.

Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti istituzionali e gli interventi di figure chiave nel panorama educativo e sociale, come l’Assessore al Welfare di Terni, Viviana Altamura, il Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, il Presidente I.E.R.F.O.P. Roberto Pili, e i presidenti delle sezioni UICI di Cagliari e Terni, Bachisio Zolo e Daniele Maccaglia. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e l’invito è esteso a bambini, famiglie, insegnanti e a tutti i cittadini che credono nella narrazione come strumento fondamentale di crescita e consapevolezza.