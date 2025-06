Tedde: “Giunta Todde allo sbando, a rischio 78 milioni di euro dei sardi”

“Oggi arriva la certificazione della scarsa attitudine della Giunta Todde a governare l’isola e a fare gli interessi dei sardi. La Sardegna rischia di perdere 78,5 milioni di euro di fondi europei se non accelera nell’utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (Fesr). Questa è la “campanella” suonata da un terrorizzato Giuseppe Meloni, assessore regionale alla Programmazione, con una lettera inviata alla presidente Alessandra Todde e alla giunta per stimolare una spendita in linea con le regole europee. Anche l’utilizzo della missiva contribuisce a far emergere la crisi della maggioranza, nella quale ci si parla a colpi di “letterine”, in modo da poter dire “io ve l’avevo detto”. “ Così Marco Tedde, consigliere nazionale di Forza Italia.

“La Regione – prosegue Tedde – dispone di 1,58 miliardi di euro dal (Fesr) per sostenere competitività, transizione verde e digitale, sviluppo urbano e inclusione. L’Isola ha certificato appena 22 milioni a fronte di un cofinanziamento complessivo di 100,5 milioni che occorre rendicontare a Bruxelles entro la fine dell’anno. In difetto le risorse comunitarie vengono disimpegnate automaticamente. Una situazione inedita: mai la Sardegna ha dovuto restituire i fondi comunitari. Occorre una svolta della Todde e del suo campo largo. La Sardegna non può permettersi di buttare alle ortiche 78 milioni di euro”- conclude l’esponente del partito azzurro.