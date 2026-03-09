“Stessa lotta, stessi diritti – Dieci storie di attivismo”, mostra al Comprensivo 2 di Alghero

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, la Scuola Secondaria di primo grado “Maria Carta” dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Alghero, ospita la mostra fotografica “Stessa lotta, stessi diritti – Dieci storie di attivismo”, promossa da Amnesty International Italia e realizzata dal fotografo Antonio De Matteo.

“Stessa lotta, stessi diritti” richiama il principio fondamentale dell’uguaglianza: tutte le persone devono poter godere degli stessi diritti, senza discriminazioni legate al genere, all’origine, all’orientamento sessuale, alla religione o ad altre caratteristiche personali. La mostra racconta dieci storie di attivismo femminile in Italia e nel mondo, dando volto e voce a donne che ogni giorno si impegnano nella difesa dei diritti umani.

Il percorso espositivo si sviluppa attraverso fotografie e testi che narrano battaglie diverse ma profondamente intrecciate tra loro: la lotta per la parità di genere, il diritto alla salute, alla cittadinanza, allo sport, alla libertà di espressione, alla tutela dell’ambiente e al riconoscimento delle identità.

L’esperienza di visita è arricchita dalla presenza di una voce narrante che accompagna il pubblico nell’ascolto delle storie. Attraverso QR code collocati accanto ai pannelli espositivi è possibile accedere alla lettura dei testi e approfondire le testimonianze, rendendo il percorso più coinvolgente e accessibile.

L’iniziativa è inserita nella rassegna “Diritti al contrario. Rassegna culturale in parole e immagini” che gode del patrocinio della Fondazione di Sardegna.

All’interno dell’Istituto, la proposta è stata promossa dalla Commissione Pari Opportunità, impegnata nella realizzazione di percorsi e azioni di prevenzione della violenza di genere e di contrasto all’omofobia e a ogni forma di discriminazione. Collabora all’iniziativa il GUS (Gruppo Umana Solidarietà).

La mostra, aperta al pubblico, sarà visitabile dal 9 al 19 marzo, al mattino dalle 9:00 alle 13:00 e, nel pomeriggio, il martedì e il mercoledì, dalle 15:00 alle 17:00.