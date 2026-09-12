Squalifica Sanna e bufera nel baseball: il caso Sardegna finisce al Governo

«La decisione del Tribunale Federale, che ha disposto due mesi di interdizione da qualsiasi attività e funzione nell’ambito della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS) nei confronti di Giovanni Antonio Sanna, rende urgente fare piena luce su una vicenda che non può essere liquidata come una semplice controversia interna al baseball». Lo dichiarano il segretario regionale di Forza Italia Pietro Pittalis e il consigliere nazionale Marco Tedde, riferendosi alla contrapposizione tra il Comitato regionale FIBS Sardegna e i vertici nazionali.

«Il punto – sottolineano – non è mettere in discussione l’autonomia della giustizia sportiva, ma capire che cosa sia realmente accaduto, come siano state gestite le relazioni con il Comitato regionale e con le società sarde e se siano stati rispettati i principi di correttezza, imparzialità, non discriminazione e leale collaborazione».

«Resta senza risposta – aggiungono – la questione più grave: se, come riferito dal presidente regionale FIBS Totoni Sanna e riportato dalla stampa, durante una riunione del Consiglio federale siano state pronunciate espressioni offensive nei confronti della Sardegna e della Sicilia. Se quelle parole sono state pronunciate, chi le ha pronunciate deve assumersene la responsabilità e la Federazione deve fornire una spiegazione pubblica e inequivocabile».

«Sardegna e Sicilia – proseguono – non sono un problema organizzativo né un peso per il sistema sportivo nazionale. La condizione insulare comporta difficoltà oggettive e costi maggiori per società e atleti. Una federazione nazionale dovrebbe governare queste differenze con equilibrio, non trasformarle in un motivo di penalizzazione».

Pittalis ricorda che l’interrogazione parlamentare al ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è già stata depositata. «Ho chiesto al Governo di acquisire con urgenza, presso il CONI e la FIBS, tutti gli elementi utili a verificare le circostanze denunciate, in particolare le espressioni riferite alla Sardegna e alla Sicilia, e quali iniziative possano essere assunte per garantire correttezza, imparzialità, non discriminazione e leale collaborazione tra vertici federali, comitati regionali e società insulari».

«Abbiamo chiesto anche – prosegue Pittalis – di verificare la situazione della Catalana Baseball Alghero, affinché non venga compromessa la possibilità di proseguire l’attività agonistica, e di acquisire elementi sui procedimenti disciplinari nei confronti di Totoni Sanna, con particolare riguardo alla correttezza procedurale e alla proporzionalità delle sanzioni».

La vicenda della Catalana Baseball Alghero, sottolineano Pittalis e Tedde, «è emblematica. Una società storica rischia di vedere compromessa la propria attività mentre il Comune di Alghero, già dalla precedente consiliatura, investe risorse importanti nella riqualificazione del campo di Maria Pia. È un paradosso che non può essere ignorato».

«La FIBS – concludono – non può limitarsi a una gestione burocratica del conflitto. Servono chiarezza sulle parole attribuite ai vertici federali, trasparenza sui rapporti con il Comitato regionale e la capacità di ricondurre la vicenda su un piano istituzionale corretto».

«L’interrogazione di Pittalis – conclude Tedde – ha portato la questione all’attenzione del Governo. Ora ci aspettiamo risposte dalla Federazione e dagli organismi sportivi competenti. È in gioco il rispetto che una federazione nazionale deve ai territori, alle società, agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti. E questo rispetto, per la Sardegna come per la Sicilia, non può essere negoziabile».