Sicurezza ad Alghero, FdI tende la mano al sindaco: «Sì ad un patto comune in Consiglio»

Dopo i recenti episodi di cronaca che hanno scosso l’inizio del 2026 nella Riviera del Corallo, Fratelli d’Italia Alghero interviene con una posizione netta che mescola condanna degli atti criminali e spirito di collaborazione istituzionale. Il partito, pur ribadendo la piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine, lancia un appello per un “fronte comune” a Palazzo Civico che metta al centro la tutela dei cittadini e il decoro urbano. Il coordinamento cittadino di FdI accoglie con favore le recenti riflessioni del sindaco, sottolineando come affrontare il tema della sicurezza con responsabilità ed evitare allarmismi sia la strada corretta da seguire. Secondo il partito, è fondamentale ribadire che Alghero resta una città sicura, pur senza rinunciare a un costante rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo.

Per tradurre questi intenti in azioni, Fratelli d’Italia punta su un pacchetto di strumenti già sperimentati in passato, chiedendo un potenziamento della Polizia Locale e un maggiore coinvolgimento del Corpo dei Barracelli. La strategia proposta si basa inoltre sullo sviluppo della videosorveglianza, sull’attivazione di protocolli specifici con la Prefettura e sulla promozione della prevenzione sociale attraverso la cittadinanza attiva, elementi che oggi risultano coerenti con le azioni portate avanti dall’attuale amministrazione.

L’obiettivo finale è superare la logica della contrapposizione politica su un tema considerato vitale per la comunità. Fratelli d’Italia chiede ufficialmente l’apertura di un confronto operativo tra tutti i gruppi rappresentati in Consiglio comunale, con l’intento di condividere iniziative e impegni comuni. Lo spirito è quello di un contributo leale che possa tradursi in un atto di indirizzo unitario, capace di garantire non solo la serenità dei residenti, ma anche la salvaguardia dell’immagine turistica di Alghero nel panorama internazionale.