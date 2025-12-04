Settimana ricca di eventi per il Cap d’Any

Entra nel vivo l’edizione numero 30 del Cap d’Any de l’Alguer. Settimana ricchissima di appuntamenti, con un’occhio al weekend quando la città si accende di scenografie luminose con la tradizionale cerimonia di inaugurazione dell’Albero di Natale in Piazza Porta Terra in programma domenica 7 dicembre (ore 19), seguita dal concerto itinerante per le vie del centro storico della Banda Musicale A. Dalerci e dall’accensione della “cascata di luci” sulla Torre di San Giovanni in Largo San Francesco. Mercatini natalizi e Pista di pattinaggio sul ghiaccio animano la città e fanno da cornice ai numerosi appuntamenti in calendario. Alberi di Natale che nei quartieri di Sant’Agostino e della Pietraia prenderanno luce la sera prima, sabato alle ore 17.

Dal 4 al 7 dicembre nel Centro Culturale Lo Quarter in scena il Festival Di:segni 2025 “Raccontare la realtà” intersezioni tra fumetto, illustrazione, cinema, musica e teatro a cura dell’Associazione Algherofumetto. Da non perdere la mostra di vignette, strisce e tavole a fumetti dedicata al grande Sergio Staino – “A proposito di Sergio”. L’omaggio alla memoria di uno dei maestri del fumetto, aperta al pubblico e visitabile a partire dal 4 dicembre e sino al 31 dicembre, tutti i giorni dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Tutto pronto anche per la XXIII^ edizione di FestivAlguer, la rassegna internazionale di arti performative a cura di Expop Teatro, che trasformerà le piazze, le vie e i luoghi simbolo di Alghero in un grande palcoscenico urbano: si parte sabato 6 dicembre (ore 16) in Piazza Sulis con lo spettacolo di strada del Teatro dei Venti “Don Chisciotte”. Domenica 7 dicembre sarà la volta di “Missione Roosevelt”, performance itinerante del Tony Clifton Circus e Teatro Necessario Circo pensata come un’esperienza – o meglio, un esperimento – partecipato e sovversivo.

Alle ore 16.30 di domenica arriva Babbo Natale ad Alghero per inaugurare il Villaggio nella Torre di Sulis. Accompagnato da un grandioso corteo di Elfi in Vespa, ad accoglierlo ci sarà il coro natalizio dei bambini. La festa continuerà con la Xmas Baby Dance degli Elfi e un magico spettacolo di Bolle di sapone. Gli Elfi in Vespa poi proseguiranno a salutare i bambini nelle piazze e nei quartieri. Spettacolo in collaborazione con Ichnu Gioco Spettacolo Sport, Dance Project, Vespalguer, Tricirco.

Nella giornata dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre, sarà invece la Lestofunky Street band a dare vita ad un coinvolgente concerto itinerante per le vie del centro storico (dalle ore 18), all’interno della rassegna “Echi armonici”, a cura dell’Associazione culturale Contrapunctum ETS in collaborazione con l’Ass.Culturale Ars Aurelia. Sempre alle ore 18 spettacolo teatrale per famiglie a cura della Compagnia Teatro d’Inverno presso il Teatro Civico Gavì Ballero, dove andranno in scena le Fiabe Sarde di Carla Orrù e la produzione artistica Abaco Teatro.

Il programma completo del Cap d’Any 2025-2026 e tutti i dettagli sui singoli appuntamenti sono consultabili sul sito Alghero Turismo e sui canali social istituzionali. L’edizione numero 30 del Cap d’Any de l’Alguer è realizzata col contributo della Regione Sardegna – Ass.to al Turismo ed il coinvolgimento attivo del mondo culturale, artistico e associativo locale.