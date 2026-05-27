Scuola e imprese “in onda”: la Sardegna dei giovani debutta alla radio

Il mondo della scuola e quello delle imprese si incontrano sulle frequenze radiofoniche grazie a “Studenti in Onda”, il progetto che vede protagonisti i ragazzi dei Poli tecnici “Devilla” di Sassari e “Roth” di Alghero. L’iniziativa, nata per favorire l’orientamento e dare voce ai giovani attraverso il dialogo con il tessuto produttivo locale, arriva alla sua terza puntata ospitando Antonio Solinas, socio fondatore e direttore di ricerca, sviluppo e innovazione di Abinsula.

L’appuntamento radiofonico andrà in onda giovedì 28 maggio alle ore 11:00 e in replica alle ore 17:00 su Radio Onda Stereo, emittente che copre in FM il nord-ovest della Sardegna sulla frequenza 98.3. La trasmissione, firmata dalla regia di Giuseppe Niolu, sarà replicata domenica alla stessa ora e risulterà accessibile anche in streaming sul sito ufficiale e tramite l’applicazione della radio, mentre la pagina Instagram ufficiale racconterà il backstage con la veste grafica curata da Andrea Fenu. La conduzione di questo terzo capitolo è affidata alle studentesse sassaresi Caterina, Manuela e Laura, che hanno espresso grande entusiasmo per l’opportunità di visitare l’azienda e dialogare direttamente con i professionisti del settore.

Il percorso didattico e comunicativo non si esaurisce nell’esperienza con Abinsula: gli studenti dei due istituti tecnici hanno infatti realizzato un intero ciclo di interviste per confrontarsi con i vertici di altre importanti realtà territoriali come Elcom, Cantina Santa Maria La Palma, Sogeaal, Confcommercio e Fondazione Alghero.

L’intero progetto verrà presentato ufficialmente al pubblico venerdì 29 maggio alle ore 10:00 presso l’Auditorium dell’Istituto Roth di Alghero, in via Diez. L’incontro rappresenterà un’occasione di dibattito sul legame tra formazione e lavoro e vedrà la partecipazione dei dirigenti scolastici, dei rappresentanti delle imprese coinvolte e delle istituzioni locali. Insieme a loro interverranno Monica Placchi, presidente dell’Associazione NoiSardegna APS che promuove l’iniziativa, la giornalista e co-creatrice del progetto Erika Pirina, e Gianni Garrucciu, giornalista e docente di Teoria e Tecnica della Radiofonia all’Università di Sassari. L’iniziativa è supportata tecnicamente da Radio Onda Stereo e gode del contributo economico della Fondazione di Sardegna.