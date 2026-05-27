Alghero triplica i voli Wizz Air: cinque nuove rotte e tariffe da 20 euro

Wizz Air punta con decisione sul Nord Sardegna e lancia il più ampio operativo estivo mai programmato sugli scali di Alghero e Olbia. Per la stagione estiva, la compagnia aerea metterà a disposizione quasi 440mila posti complessivi, mettendo a segno una crescita monstre del 108% rispetto all’anno precedente e operando 11 rotte verso 10 Paesi.

Il vero motore di questa espansione è l’aeroporto di Alghero-Fertilia “Riviera del Corallo”. Lo scalo di fatto triplica la capacità del vettore, che metterà in vendita 311mila posti (+253%) e attiverà ben 5 nuove rotte internazionali e nazionali. Questo balzo in avanti porta la compagnia a conquistare una quota di mercato del 13,8% sul cielo algherese, diventando ufficialmente il terzo vettore della città.

I nuovi collegamenti mirano ad allargare i confini turistici del territorio e a offrire nuove opportunità di viaggio ai residenti. Oltre alle già attive Belgrado e Varsavia Modlin (partite a fine marzo), la programmazione prevede l’avvio della rotta Alghero-Tirana dal 24 giugno, seguita da Alghero-Venezia dal 1° luglio e Alghero-Skopje dal 18 luglio. I prezzi di lancio per queste nuove mete partono dai 19,99 euro.

Novità anche per lo scalo “Costa Smeralda” di Olbia, dove la compagnia aumenta la capacità del 4% offrendo oltre 128mila posti per l’estate. Più che sulle rotte, qui Wizz Air investe sulle frequenze: il volo Olbia-Milano Malpensa sale a 11 frequenze settimanali, il collegamento con Roma Ciampino diventa giornaliero e la rotta per Varsavia Chopin salirà a 3 frequenze settimanali durante il picco estivo.

Soddisfazione da parte dei vertici aziendali e delle società di gestione aeroportuale, che vedono in questo investimento un’occasione di sviluppo economico per l’intero territorio.

“La nostra programmazione estiva rappresenta un ulteriore e significativo passo nel percorso di crescita e consolidamento della nostra presenza nella regione”, ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

Un concetto rilanciato da Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Geasar e Sogeaal: “La crescita dei collegamenti internazionali è un fattore strategico per migliorare l’accessibilità dell’isola e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici. La capacità di Alghero e Olbia di operare in maniera coordinata rafforza l’intera competitività del Nord Sardegna”.