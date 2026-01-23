Scuola di volo di ITA Airways, Cacciotto: “Presentata anche la candidatura di Alghero”

Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, interviene per fare chiarezza sulla possibile candidatura della Sardegna a ospitare la Scuola di Volo Nazionale di ITA Airways, ribadendo il percorso istituzionale già avviato dal Comune.

Cacciotto precisa di aver manifestato formalmente e per tempo l’interesse a candidare l’Aeroporto di Alghero-Fertilia come sede della Scuola di Volo. Una volontà messa nero su bianco con una nota ufficiale, protocollata il 5 gennaio 2026 e indirizzata alla presidente della Regione Sardegna e all’assessora regionale ai Trasporti, quindi ben prima delle dichiarazioni circolate in questi giorni.

Nella comunicazione, spiega il primo cittadino, è stata richiamata la storica vocazione aeronautica dello scalo algherese, che per decenni ha ospitato la Scuola di Volo Alitalia. Un elemento centrale a sostegno di una candidatura che, secondo il sindaco, rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo economico, occupazione qualificata e rilancio infrastrutturale non solo per Alghero ma per l’intero territorio del nord-ovest della Sardegna.

«Alghero non ha mai chiesto scorciatoie né si piega a decisioni calate dall’alto», sottolinea Cacciotto, rivendicando il rispetto delle competenze istituzionali e la convinzione nelle potenzialità del territorio. In questo quadro, il sindaco evidenzia il valore del confronto avviato con la Regione, grazie anche al lavoro del consigliere regionale Valdo di Nolfo e alle positive interlocuzioni con le assessore regionali ai Trasporti e al Lavoro, Barbara Manca e Desiré Manca.

Non manca un riferimento al consigliere Pais, chiamato dal sindaco a sostenere con la stessa determinazione la candidatura di Alghero anche nei confronti del Governo nazionale, affinché la proposta dello scalo algherese venga supportata in modo concreto e unitario.

«Non è tempo di divisioni, ma di unità», ribadisce Cacciotto, auspicando atti formali e iniziative istituzionali puntuali. Da parte dell’amministrazione comunale, assicura il sindaco, l’impegno proseguirà con determinazione e senso di responsabilità, affinché Alghero possa giocare fino in fondo la propria partita per ospitare un’infrastruttura strategica come la Scuola di Volo Nazionale.