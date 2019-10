Scavi per la posa della rete del gas, interventi in via Sassari

A partire oggi, 30 ottobre e fino all’8 novembre, i lavori della rete del gas interesseranno la via Sassari, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Carducci. “L’importante intervento di ammodernamento infrastrutturale, che comporta un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro servirà a portare il gas in tutte le case con notevoli risparmi energetici” – precisano dall’amministrazione. Le opere hanno già compiuto una prima fase del cronoprogramma riguardante il quartiere della Pietraia e zone ad esso adiacenti. A breve le opere si sposteranno, dopo via Sassari, nelle zone più centrali, con gli scavi che andranno ad interessare l’area del centro. In via di predisposizione il cronoprogramma dei lavori in relazione ai quali verrò emessa apposita ordinanza.

La rete di distribuzione comprende i Comuni di Alghero e Olmedo, costituenti il Bacino n° 6 della Sardegna. La procedura per la realizzazione delle opere è quella del Project Financing, che sarà finanziato con il 34% di intervento pubblico con fondi CIPE e la restante parte dell’ investimento a carico dell’impresa vincitrice della gara d’appalto, secondo le procedure del Project Financing. La rete di distribuzione coprirà oltre 87 km, gli allacciamenti previsti ad Alghero e Olmedo oltre 12 mila. Le opere per la rete del gas di città prevedono oltre due anni di lavori dedicati alla realizzazione delle infrastrutture.